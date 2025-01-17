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Сегодня, 22:20

Некоторые из выпускников тренерской академии РФС могут отправиться на стажировку к Слуцкому в Китай

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России и тренер клуба РПЛ, а ныне начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников рассказал, в каких клубах могут проходить стажировку российские тренеры.

«Один из наших слушателей стажировался в «Црвене Звезде», другой ездил на Кипр. Казахстан, Армения, Азербайджан — это же тоже Европа, и опыт местных клубов российские тренеры регулярно изучают. Не исключаю, что кто-то может в будущем отправиться в Китай к Леониду Слуцкому, с которым мы в прекрасных отношениях и регулярно общаемся.

Если кто-то сможет договориться с клубом из Англии, Испании, Франции, мы со своей стороны можем только поддержать. Но, возвращаясь к тому, о чем сказал выше — этим занимаются сами слушатели. И все зависит от их личных контактов и связей», — сказал Овчинников Metaratings.ru

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» 1 января 2024 года. В феврале 2024 года команда под руководством российского специалиста стала обладателем Суперкубка Китая, обыграв в финале «Шанхай Порт». В чемпионате страны «Шанхай Шэньхуа» занял второе место, отстав от чемпиона на одно очко.

Источник: Metaratings
Сергей Овчинников (футбол)
РФС
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
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