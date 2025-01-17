Кавазавшвили считает, что Акинфеев не должен уступать место в ЦСКА ради молодежи

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о карьере голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Акинфеев — большой молодец. Я всегда думал, что ему нужно было уезжать за рубеж и играть в каком-то классном европейском клубе. Но раз он предпочел остаться здесь и быть преданным своему клубу, то он сам должен решить, когда ему уходить. Но Акинфеев просто прекрасно владеет своей профессией, зачем ему тогда заканчивать? Возраст не влияет отрицательно на его мастерство. Пусть играет хоть до 40 лет.

Если в клубе подрастают молодые вратари, которые находятся в запасе под Акинфеевым, это не проблема Игоря. Он не Бог и не раздает милостыню. Он зарабатывает место в основе своим трудом. Если же у других вратарей ЦСКА есть талант, пусть они ищут себя в других командах, в аренде набираются опыта. И когда они станут хорошими вратарями, тогда вернутся и займут место Акинфеева. Игорь может повторить то, что удалось сделать Яшину, который играл до 40-летнего возраста и больше. Поэтому в этом плане я только приветствую силу воли Игорька», — сказал Кавазашвили Legalbet.

Прошлой весной 38-летний Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до лета 2026 года. Армейский воспитанник провел за команду 21 сезон.

В нынешнем сезоне на счету Акинфеева 17 матчей в составе армейцев, в которых он пропустил 14 мячей и семь раз отыграл на ноль.