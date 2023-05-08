«Пари НН» планирует выкупить Ярослава Михайлова у «Зенита»

Футбольный клуб «Пари НН» планирует выкупить полузащитника Ярослава Михайлова, права на которого принадлежат «Зениту», сообщает Metaratings.ru.

20-летний хавбек выступает за нижегородскую команду на правах аренды с сентября 2022 года. В соглашении между клубами прописан пункт о возможном выкупе игрока, но для осуществления перехода необходимо согласие «Зенита» на трансфер.

Михайлов провел за «Пари НН» 23 матча, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро.