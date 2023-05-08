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Сегодня, 18:11

«Пари НН» планирует выкупить Ярослава Михайлова у «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный клуб «Пари НН» планирует выкупить полузащитника Ярослава Михайлова, права на которого принадлежат «Зениту», сообщает Metaratings.ru.

20-летний хавбек выступает за нижегородскую команду на правах аренды с сентября 2022 года. В соглашении между клубами прописан пункт о возможном выкупе игрока, но для осуществления перехода необходимо согласие «Зенита» на трансфер.

Михайлов провел за «Пари НН» 23 матча, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/pari-nn-planiruet-vykupit-yaroslava-mikhailova-u-zenita-249503/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

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Максим Ненахов

Максим Ненахов

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Илья Кутепов

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