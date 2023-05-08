«Локомотив» — «Сочи»: Юсупов не стал продолжать атаку после повреждения Магкеева

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов не стал продолжать атаку в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» после падения защитника железнодорожников Станислава Магкеева.

Во время атаки сочинцев Юсупов заметил падение Магкеева в штрафной площади, после чего остановился и выбил мяч за боковую линию поля. По итогам эпизода защитник «Локо» покинул поле — его заменил Иван Кузьмичев.

После первого тайма железнодорожники ведут со счетом 2:0. Авторами голов стали Наир Тикнизян и Артем Карпукас.