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Сегодня, 13:00

«Пари НН» — «Оренбург»: прямая трансляция матча РПЛ

«Пари НН» сыграет с «Оренбургом» в чемпионате России 24 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Юран, главный тренер ФК «Пари НН».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Пари НН» на своем поле сыграет с «Оренбургом» в матче 9-го тура чемпионата России 24 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Пари НН» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 13.55 мск. Трансляции матчей РПЛ сезона 2023 / 2024 показывает сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Нижнего Новгорода располагается на 9-м месте турнирной таблицы РПЛ с 11-ю очками. Оренбуржцы находятся на 11-й строчке, в их активе — 8 баллов.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Оренбург

РПЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
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В «Крылья Советов» считают, что Рахманович полностью адаптировался в клубе

Широков рассказал, кто из российских футболистов лучше всех играет в хоккей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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