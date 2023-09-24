«Пари НН» на своем поле сыграет с «Оренбургом» в матче 9-го тура чемпионата России 24 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Пари НН» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 13.55 мск. Трансляции матчей РПЛ сезона 2023 / 2024 показывает сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Нижнего Новгорода располагается на 9-м месте турнирной таблицы РПЛ с 11-ю очками. Оренбуржцы находятся на 11-й строчке, в их активе — 8 баллов.

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