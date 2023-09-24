«Пари НН» — «Оренбург»: Севикян вывел хозяев вперед
«Пари НН» вышел вперед в матче с «Оренбургом» в 9-м туре РПЛ — 2:1.
На 53-й минуте после рикошета от защитника «Оренбурга» Михаила Сивакова отличился полузащитник нижегородцев Эдгар Севикян.
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|1
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|17
|
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|9
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|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
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Ассистенты
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|
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Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
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ЦСКА
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|П
|
|
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Спартак
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|
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Крылья Советов
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|
|
Маркус Вендел
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|Ж
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Пари Нижний Новгород
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Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
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