«Пари НН» — «Оренбург»: Севикян вывел хозяев вперед

Читать «СЭ» в

«Пари НН» вышел вперед в матче с «Оренбургом» в 9-м туре РПЛ — 2:1.

На 53-й минуте после рикошета от защитника «Оренбурга» Михаила Сивакова отличился полузащитник нижегородцев Эдгар Севикян.