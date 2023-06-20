Петар Голубович: «Приеду на сборы и поговорим с «Химками» о моем будущем»

Защитник «Химок» Петар Голубович рассказал о своем будущем в подмосковной команде.

«Сложно сейчас говорить что-то определенное. Я остаюсь игроком «Химок», у меня еще год контракта. Я приеду на сборы, мы все вместе сядем за стол, и все обсудим. Клуб может решить, что я точно остаюсь. Но правильно было бы все обговорить, понять, какие амбиции на следующий сезон, какие задачи. Хотя, как я понимаю, цель — вернуться в РПЛ. Если у клуба нет амбиций, мне тоже будет сложно отдаваться делу на 100 процентов», — сказал Голубович «РБ Спорт».

Серб присоединился к «Химкам» в феврале 2023 года на правах свободного агента и успел провести 12 матчей в РПЛ.