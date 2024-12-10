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Сегодня, 11:55

Первый тренер Соболева раскритиковал нападающего «Зенита»: «Саня не вписывается в такой футбол»

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Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о первой части сезона-2024/25 в исполнении форварда петербуржцев.

«Пока оцениваю неудовлетворительно. Не только Соболева, но и всю команду. У них пропал азарт, голод. Из всех бразильцев пока с азартом играет только Мантуан. Клаудиньо и Вендел играют вполоборота, как будто им это все уже сильно надоело. Отсюда такой скучный футбол. Саня в такой футбол не вписывается. Сейчас сделают паузу, возможно, весной увидим другой «Зенит» и другого Соболева», — сказал Горбунов «СЭ».

Александр Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро, по версии Transfermarkt.

В 11 матчах сезона РПЛ 27-летний форвард не сумел совершить ни одного результативного действия. В FONBET Кубке России на счету Соболева два гола и одна передача.

(Александр Абустин)

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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