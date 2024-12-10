Первый тренер Соболева раскритиковал нападающего «Зенита»: «Саня не вписывается в такой футбол»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о первой части сезона-2024/25 в исполнении форварда петербуржцев.

«Пока оцениваю неудовлетворительно. Не только Соболева, но и всю команду. У них пропал азарт, голод. Из всех бразильцев пока с азартом играет только Мантуан. Клаудиньо и Вендел играют вполоборота, как будто им это все уже сильно надоело. Отсюда такой скучный футбол. Саня в такой футбол не вписывается. Сейчас сделают паузу, возможно, весной увидим другой «Зенит» и другого Соболева», — сказал Горбунов «СЭ».

Александр Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро, по версии Transfermarkt.

В 11 матчах сезона РПЛ 27-летний форвард не сумел совершить ни одного результативного действия. В FONBET Кубке России на счету Соболева два гола и одна передача.

(Александр Абустин)