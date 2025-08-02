«Пари НН» — «Локомотив»: Весино сократил отставание нижегородцев

Нападающий «Пари НН» Тьяго Весино отличился на 72-й минуте матча 3-го тура чемпионата России с «Локомотивом» — 2:3. 26-летний уругваец воспользовался неразберихой в штрафной красно-зеленых.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Локомотив».

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

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