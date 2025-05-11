«Пари Нижний Новгород» примет «Крылья Советов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги в понедельник, 12 мая. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Основные события игры «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

12 мая, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Пари НН» находится на 14-м месте в РПЛ с 23 очками. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке с 30 очками. В первом круге самарцы победили нижегородцев со счетом 3:1.