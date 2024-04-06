«Пари НН» — «Краснодар»: хозяева отыграли один мяч

«Пари НН» забил первый гол в матче 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

На 34-й минуте игры отличился полузащитник хозяев Николай Калинский, отправив мяч в дальний угол ворот «быков». Счет в игре на данный момент — 2:1 в пользу «Краснодара».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Краснодар».