Матчи «Спартак» — «Локомотив» и «Динамо» — «Зенит» пройдут 28 апреля

Матчи 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» и «Динамо» — «Зенит» пройдут 28 апреля.

Начало домашней игры красно-белых с железнодорожниками запланировано на 16.15 по московскому времени. Старт матча бело-голубых против питерцев — в 19.15 мск.

Ранее РПЛ опубликовала расписание матчей 21-го, 25-го и 26-го туров чемпионата России.