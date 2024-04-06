«Пари НН» — «Краснодар»: гости открыли счет на 9-й минуте

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«Краснодар» открыл счет в матче 23-го тура чемпионата России с «Пари НН» — 1:0.

На 9-й минуте встречи отличился полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, который проводит 100-й матч за краснодарскую команду.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Краснодар».