«Ахмат» на своем поле примет «Локомотив» в 23-м туре чемпионата России по футболу в воскресенье, 7 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, Россия. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ахмат»— «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Локомотив» набрал 33 балла и располагаются на 5-й строчке чемпионата России.

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