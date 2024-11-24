«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: ничья после первого тайма

Читать «СЭ» в

«Пари НН» и махачкалинское «Динамо» не сумели открыть счет в первом тайме матча 16-го тура РПЛ.

На 38-й минуте полузащитник нижегородцев Антон Мухин получил желтую карточку.