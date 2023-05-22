«Пари НН» — «Сочи»: где и во сколько смотреть матч РПЛ

В понедельник, 22 мая, «Пари НН» сыграет с «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Пари НН» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» по этой ссылке и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

«Пари НН» занимает 14-е место, имея в своем активе 23 очка. «Сочи» располагается на 10-й строчке (37).

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.