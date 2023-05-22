Гаджиев назвал причину спада «Ростова» в концовке сезона

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев объяснил, почему «Ростов» провел серию неудачных матчей в завершающей части чемпионата РПЛ.

«Ростов» — это молодая команда. Поэтому в концовке сезона они из-за отсутствия опыта немного сдали. Прессинг, который они применяют на протяжении всей игры, отнимает много сил. И ростовчанам не хватило опыта рационального использования своих ресурсов", — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

В 8 последних матчах «Ростов» одержал всего 1 победу, проиграв 3 заключительных встречи подряд. В результате за два тура до окончания чемпионата РПЛ команда, занимавшая второе место, сейчас располагается на четвертой позиции, отставая от находящегося на третьей строчке московского «Спартака» на 3 очка.