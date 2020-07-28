Парфенов считает Екатеринбург футбольным городом

Экс-главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» отметил, что Екатеринбург является футбольным городом. Также он добавил, что несколько раз ходил на матчи хоккейного «Автомобилиста».

— Екатеринбург — футбольный город или хоккейный?

— Я считаю, что футбольный. Хотя последние два-три года там бум хоккея.

— Вы выбрались разочек?

— Ходил, да. С Пашей Дацюком в одном доме жили, общались часто.