У форварда «Зенита» Соболева будет второй ребенок
Нападающий «Зенита» Александр Соболев сообщил о том, что с супругой Еленой они ожидают рождения второго ребенка. В своем Telegram-канале футболист опубликовал общие фото с женой и сыном Сергеем.
28-летний Соболев играет за «Зенит» с августа 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
В сезоне-2025/26 форвард в 7 матчах во всех турнирах забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Источник: Telegram-канал Александра Соболева
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|19
|
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
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|18
|
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|4
|0
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|5
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|
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|
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|2
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|
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|
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|9
|1
|4
|4
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|
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|2
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|Факел
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|0
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|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|0 : 0
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|0 : 3
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|2 : 0
|17.09
|20:45
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|1 : 3
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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