У форварда «Зенита» Соболева будет второй ребенок

Нападающий «Зенита» Александр Соболев сообщил о том, что с супругой Еленой они ожидают рождения второго ребенка. В своем Telegram-канале футболист опубликовал общие фото с женой и сыном Сергеем.

28-летний Соболев играет за «Зенит» с августа 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 форвард в 7 матчах во всех турнирах забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.