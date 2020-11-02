Парфенов отправился в Тулу на переговоры
12:28
Как стало известно «СЭ», Дмитрий Парфенов, один из кандидатов на пост главного тренера «Арсенала» на случай отставки Сергея Подпалого, отправился на переговоры в Тулу.
Если они завершатся успешно, вопрос со сменой тренера «оружейников» может решиться в самое ближайшее время. (Вячеслав Короткин)
Последним местом работы 46-летнего тренера был «Урал».
После 13-и туров «Арсенал» находится в зоне переходных матчей Тинькофф РПЛ, набрав 12 очков.
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