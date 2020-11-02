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Парфенов отправился в Тулу на переговоры

12:28
Дмитрий Парфенов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Парфенов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», Дмитрий Парфенов, один из кандидатов на пост главного тренера «Арсенала» на случай отставки Сергея Подпалого, отправился на переговоры в Тулу.

Если они завершатся успешно, вопрос со сменой тренера «оружейников» может решиться в самое ближайшее время. (Вячеслав Короткин)

Последним местом работы 46-летнего тренера был «Урал».

После 13-и туров «Арсенал» находится в зоне переходных матчей Тинькофф РПЛ, набрав 12 очков.

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