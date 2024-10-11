Парфенов не считает, что игра «Зенита» стала хуже по сравнению с предыдущими сезонами

Бывший игрок сборной России и тренер клубов РПЛ Дмитрий Парфенов прокомментировал для «РБ Спорт» результаты «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Зенит» берет очки. Бывает, что нет какой-то куражности, не всегда все получается, но «Зенит» берет очки. И он — главный претендент на золото. Кому-то может нравиться или нет, но надо не забывать, что на кону еще есть результат. И «Зенит» его добивается.

Потеря Глушенкова? «Зенит» не может зависеть от одного игрока. Там достаточно исполнителей очень высокого уровня. Вопрос может быть в мотивации этих игроков. Может, немного притупилось, потому что команда из года в год выигрывает золото", — цитирует Парфенова «РБ Спорт».

После 11 туров «Зенит» с 26 очками располагается на 3-м месте турнирной таблицы РПЛ.