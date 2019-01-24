Паредес и Ригони перед матчем со "Спартаком" устроили состязание штрафных ударов. Видео

Аргентинские футболисты "Зенита" Леандро Паредес и Эмилиано Ригони устроили дуэль штрафных ударов на сборах в Катаре.
По информации французских СМИ, Паредес близок к переходу в "ПСЖ".
25 января "Зенит" проведет контрольный матч против "Спартака" в рамках товарищеского турнира.
Новая супердуэль на сборах в Катаре: Леандро Паредес против Эмилиано Ригони в серии штрафных ударов! 🎯#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/RwWiG06A3Z– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 24 января 2019 г.
Результаты опроса
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