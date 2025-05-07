Футбол
7 мая, 15:51

Мостовой — о готовности Абаскаля рассмотреть предложения из России: «А у него лицензия есть? Как он ее получил, не играя в футбол?»

Дарик Агаларов

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о готовности бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля рассмотреть предложения из России.

— Абаскаль утверждает, что его карьера в России не завершена и он открыт к предложениям.

— А у него лицензия есть? Как он ее получил, не играя в футбол? Это вот интересно.

— Он считает, что у него высокий потенциал для работы в РПЛ.

— Конечно, у него высокий потенциал. Только кто он такой? До сих пор никто не знает. В Испании уж точно не понимают, кто он такой. У нас еще кто-то узнал о нем. Это смешно. Кого мы только не видели у нас!

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года. Под руководством испанца красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
Гильермо Абаскаль
  • андрей андреев

    Как кто Абаскаль? Это рыжий клоун, скачущий вдоль бровки и меняющий пол-состава на каждую следующую игру. И он открыт....Браво, Cаша!

    08.05.2025

  • Berkut-7

    Как вообще можно быть например поваром, если никогда не выращивал ни овощей ни куриц))

    08.05.2025

  • Berkut-7

    И не просто в футбол надо было играть, а играть в Сельте ))только там выдают настоящие лицензии для тренеров))

    08.05.2025

  • rac135

    МОСТОВОЙ «Как он [АБАСКАЛЬ] ее получил, не играя в футбол?» Наверное также, как и Маурицио Сарри, Андре Виллаш-Боаш, Юлиан Нагельсман, Жозе Моуринью, Арриго Сакки, Аврам Грант, ....) PS У Абаскаля лицензия категории - Pro А у Санька лицензия категории - А)

    08.05.2025

  • Спринт

    Как получил корочки ПРО Мостовой, который не петрит в тренерстве и на полушку ..**?

    08.05.2025

  • kpmanager

    Моствой человек чудак на букву М... Трошнит от его комментариев...

    07.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Что бы ездить на автомобиле не нужно быть гонщиком достаточно пройти курсы и получить права... Господин Мостовой лет 15 ждал пока за него заплатят за его лицензию....

    07.05.2025

  • hattabych

    Абаскаль так троллит Мостового. Если скажет, что у него есть предложения из РПЛ, у Мостового крыша поедет.

    07.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Леонид Викторович спасая котика переломал себе все ноги и тоже по большому счёту не профессиональный футболист! Однако его Шанхай идёт на первом месте в Чемпе Китая! А Саня только критикует! Пора уже в ФНЛе себя попробовать или Спартак начать тренеровать!

    07.05.2025

  • Леший

    И играл ли Дарик в футбол, чтобы у самого Мостового что-то спрашивать?))

    07.05.2025

  • Mike101

    Как же его "жаба душит", смех.

    07.05.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Флажками с горнами сигналю! Луплю дубиной в барабан! Поклоны бейте Абаскалю: Вернись с доплатами, братан!!! Прости, родимый, дурь мирскую - Убрать игривого с поста: Играют свиньи вхолостую, А с Абаскалем – как с куста!!! Царя б - да в пару к Абаскалю: Взмутили б всё, задрав штаны! Я ни фуя не зубоскалю - Тандему не было б цены!!!

    07.05.2025

  • Илья858

    Зачем сотрудник СЭ Дарик Агаларов спрашивал у Мостового про Абаскаля? Мостовой - сегодня пустое место в российском футболе, кому интересны его тупые комментарии? Снова СЭ на пустом месте раскручивает негатив.

    07.05.2025

  • Статистик80

    у Дарика Агаларова есть корочки журналиста? кто выдал?

    07.05.2025

  • DemolisherAjax

    Опять он про нефутбольных людей,у человека реальные проблемы с головой :)

    07.05.2025

  • Деп Б.Охта

    А как сам Мостовой получил лицензию? Не учась то????? Чему либо учиться у него не хватит мозгов. Да и лень помешает.

    07.05.2025

  • meat58

    Также как и Мостовой с такими мозгами получил лицензию.

    07.05.2025

    Мостовой — о завершении карьеры Шунина: «Когда человек столько лет отдает команде, это автоматически должно быть продлением»

    Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
