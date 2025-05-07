Мостовой — о готовности Абаскаля рассмотреть предложения из России: «А у него лицензия есть? Как он ее получил, не играя в футбол?»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о готовности бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля рассмотреть предложения из России.

— Абаскаль утверждает, что его карьера в России не завершена и он открыт к предложениям.

— А у него лицензия есть? Как он ее получил, не играя в футбол? Это вот интересно.

— Он считает, что у него высокий потенциал для работы в РПЛ.

— Конечно, у него высокий потенциал. Только кто он такой? До сих пор никто не знает. В Испании уж точно не понимают, кто он такой. У нас еще кто-то узнал о нем. Это смешно. Кого мы только не видели у нас!

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года. Под руководством испанца красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.