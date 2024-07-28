Дивеев рассказал, что Чалов никому не говорил о своем уходе в ПАОК
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о возможном трансфере Федора Чалова в греческий ПАОК.
«Прощаюсь ли уже с Чаловым? Я знаю так же, как вы, даже меньше, наверное. Молчит как партизан? Про «Партизан» вообще не знаю, наверное, ПАОК все-таки (смеется)», — цитирует Дивеева «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне на счету 24-летнего защитника 2 матча и 1 гол в составе ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
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