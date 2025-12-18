Панель CAS отказала Писарскому во временном приостановлении дисквалификации

Панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала бывшему нападающему «Крыльев Советов» и «Сочи» Владимиру Писарскому в удовлетворении его заявления о приостановлении дисквалификации, сообщает правовая компания «Алетейя», которая защищает интересы спортсмена.

«Данное решение панели никак не связано с ее общей позицией по делу. Временные меры CAS давать не любит в принципе, это нормальная практика. Принимаем данную позицию панели CAS, будем ждать предоставления РФС своей позиции, что должно произойти в ближайшее время, и рассмотрения дела», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

3 июля Писарский был отстранен от футбольной деятельности на 4 года (3 — условно) за косвенное участие в процессе ставок. 7 августа апелляционный комитет РФС отклонил жалобу форварда на решение о его отстранении. 18 сентября сторона футболиста подала апелляцию в CAS на решение комитета РФС.

Позднее РФС также открыл дело в отношении Писарского относительно сделанных им двух ставок в 2020 году во время выступления за «Иртыш» и увеличил срок отстранения на четыре месяца.