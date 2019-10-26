Панченко рассказал, почему отказался от перехода в «Уфу» Гончаренко

В преддверии матча 14-го тура ЦСКА — «Динамо» форвард динамовцев Кирилл Панченко дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего вспомнил, нынешний тренер армейцев Виктор Гончаренко приглашал его в «Уфу».

— Вы ведь могли три года назад оказаться не в «Динамо», а по приглашению Виктора Гончаренко в «Уфе», верно?

— Был такой вариант, я очень благодарен за него Виктору Михайловичу, с которым вместе работал еще в ЦСКА. С удовольствием бы играл в команде Гончаренко — это тренер, который постоянно подтверждает свой высочайший уровень. Но от предложения «Динамо» отказаться не мог, пусть клуб тогда и опустился в ФНЛ. Ни разу не пожалел о том выборе.

А Виктору Михайловичу желаю только удачи в карьере. Считаю, что он здорово работает сейчас в ЦСКА — практически полностью обновленная команда не утратила лидирующих позиций: и в Лиге чемпионов обыгрывала дважды «Реал», и в РПЛ не опустились ниже четвертого места. (Константин Алексеев)

Интервью Кирилла Панченко — о матче с ЦСКА, приглашении Гончаренко и ситуации в «Динамо»

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр