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Панченко подписал трехлетний контракт с «Тамбовом»

21:39
Кирилл Панченко. Фото ФК «Тамбов»
Кирилл Панченко. Фото ФК «Тамбов»
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Экс-форвард «Динамо» Кирилл Панченко перешел в «Тамбов», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на три года. Футболист будет выступать под десятым номером.

В минувшем сезоне Панченко провел 22 матча в РПЛ за «Динамо», в которых забил два гола и сделал результативную передачу.

Дополнительная информация:

http://fc-tambov.ru/content/news/4330-Kirill-Panchenko--v-Tambove.html

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