Панченко подписал трехлетний контракт с «Тамбовом»

Экс-форвард «Динамо» Кирилл Панченко перешел в «Тамбов», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на три года. Футболист будет выступать под десятым номером.

В минувшем сезоне Панченко провел 22 матча в РПЛ за «Динамо», в которых забил два гола и сделал результативную передачу.