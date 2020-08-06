Панченко подписал трехлетний контракт с «Тамбовом»
21:39
Экс-форвард «Динамо» Кирилл Панченко перешел в «Тамбов», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на три года. Футболист будет выступать под десятым номером.
В минувшем сезоне Панченко провел 22 матча в РПЛ за «Динамо», в которых забил два гола и сделал результативную передачу.
Дополнительная информация:
http://fc-tambov.ru/content/news/4330-Kirill-Panchenko--v-Tambove.html
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