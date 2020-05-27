Известный актер и болельщик красно-белых Михаил Ефремов в интервью «СЭ» оценил ситуацию в «Локомотиве» и высказал мнение о словах главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова.

— Как вы восприняли недавнюю отставку Юрия Семина, с которым «Локомотив» за три года выиграл все трофеи, дважды выступал в Лиге чемпионов, а сейчас самый вероятный конкурент «Зенита» в золотой гонке?

— Я изумлен этим диким решением, хотя меня и в жизни, и в футболе уже ничем не удивишь. Это очень похоже на вызов. Но кому, зачем, почему?! Помню, мы как-то общались с Юрием Павловичем в ресторане в Лужниках, куда актерской сборной Москвы зашли отметить встречу с командой коллег из Питера, которую возглавлял Сережа Мигицко. Часа два разговаривали с Семиным о футболе, сборной, «Локомотиве».

И в концовке, когда уже начали собираться на матч «Спартака» с «Зенитом», я спросил, что самое главное для него в футболе. Думал, что он скажет про селекцию, хорошие поля, финансовое благополучие, объективное судейство, но услышал от Палыча только два слова «Порядочность в отношениях». Об этом и вспомнил, когда узнал о приговоре легенде клуба от совета директоров.

— Верите, что в борьбе за золото еще возможны неожиданности, или девять очков отрыва — гарантия чемпионства «Зенита»?

— После того, как «Локомотив» лишился Семина, не сомневаюсь, что уже на 80 % «Зенит» чемпион.

— Не меньше, чем история с Семиным, футбольный люд вздрогнул от неожиданного заявления Игоря Шалимова, который вдруг назвал тех, кто сейчас испытывает финансовые трудности, дармоедами. Вас это тоже удивило?

— Скажу сразу, что мы с Игорем в давних и добрых отношениях. Но воздержусь от каких-то обвинений в его адрес не поэтому. Во-первых, каждый человек имеет право на собственное мнение, каким бы оно не было. А во-вторых, знаю, что те, кто действительно принадлежат к категории дармоедов, очень себя любят, а потому болезненно ранимы. Вот меня тоже порой ругают. А я знаю, что на самом деле Михаил Ефремов очень хороший человек (смеется). И правильно заметил, говоря об этой истории, генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, что во время бушующей пандемии все должны быть чуточку добрее. (Александр Львов)