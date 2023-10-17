Кержаков: «Знаю совершенно точно: «Газпром» не имел отношения к моему назначению в «Нижний Новгород»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» опроверг ходившие ранее слухи, что его назначению главным тренером «Нижнего Новгорода» поспособствовал «Газпром».

— Вы говорили, что «Газпром» не имел отношения к вашему назначению в Нижний.

— Не имел.

— А слухи на этот счет ходили разные.

— Какие у меня отношения с «Газпромом»? Пока я играл в «Зените», они были, потому что он был спонсором. А дальше — все. Это знаю совершенно точно.