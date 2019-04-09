"Пак не пошел на деэскалацию". Свидетель рассказал о том, что было перед ударом Кокорина стулом

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Игорь Краснов. Он рассказал о конфликте нападающего "Зенита" Александра Кокорина с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

- Вокруг было много толкотни, летали стаканы с соком - я поэтому и пересел, боялся, что испачкают костюм, - сказал Краснов. - В конце господа Пак и А. Кокорин примирились. Стороны сказали, что претензий друг к другу нет.

Важный эпизод: А.Кокорин сказал в какой-то момент Паку, еще до того как ударил его стулом: не обращай на нас внимания, мы сейчас уйдем. Но Пак не пошел на деэскалацию.

- Сколько по времени длился конфликт? - вопрос от прокурора.

- Конфликт был в разгаре, когда я пришел. Несколько минут перед ударом стулом. Потом еще минут десять. Посетители просили официантов что-то сделать, вызвать полицию. Люди были скорее не испуганы, но возмущены. Это моя оценка. Что именно спровоцировало конфликт, я не видел. Я пришел в разгар.

- Вы сказали, что на столе стоял алкоголь. Как вы это определили?

- Мне показалась компания подвыпившей. Это моя оценка. Но что конкретно пили, не знаю. (Дмитрий Зеленов)

Напомним, Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!