"Пак громко что-то сказал, Александр Кокорин взял стул и ударил его". Свидетель из кафе рассказал суду о конфликте

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Игорь Краснов. Он рассказал о конфликте братьев Кокориных с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

- Лично с подсудимыми не знаком. Лично не знаком и с потерпевшими, - сообщил Краснов. - 8 октября в начале десятого утра пришел в Кофеманию позавтракать. Понял, что оказался посреди конфликтной ситуации. Между компанией молодых людей и Денисом Паком. Потом мимо меня прошел Кирилл Кокорин, громко переспросивший, кого Пак назвал нецензурным словом. Пак громко что-то сказал. Далее к столу подошел Александр Кокорин. Он взял стул и ударил Пака. Затем Пака ударил Кирилл Кокорин.

Было видно, что Пак напуган, он перестал идти на конфликт. Потом я пересел за другой столик. Увидел в другом помещении девушку, которой оказалась Екатерина Бобкова (свидетель по делу, которая провела ночь и утро с компанией. - Прим. "СЭ"). Я спросил, нужна ли моя помощь. Она сказала, что нет. Также я спросил, из той ли она компании. Она подтвердила. Я ей сказал, что это может плохо закончиться и что тут повсюду камеры и люди с телефонами.

Впоследствии ко мне подошел Кирилл Кокорин и потребовал удалить видео с телефона. Но так как я ничего не снимал, то удалять мне было нечего. Он был настроен враждебно, но угрозы я не почувствовал.

В кафе были десятки людей. Были женщины и мужчины. Люди приходят в это кафе позавтракать перед работой. Детей и стариков не видел. Беременных тоже.

- Существовала ли опасность для вас? - спросила прокурор.

- Я ее не чувствовал. Было просто неприятно, что компания ведет себя так вызывающе. (Дмитрий Зеленов)

Напомним, форвард "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!