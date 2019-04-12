"Пак часто ходит в наше заведение". Свидетель – о конфликте Кокорина и Мамаева с чиновником

Официант "Кофемании" Дмитрий Сорокин, который является свидетелем по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, на заседании Пресненского суда рассказал об инциденте в кафе. Напомним, футболисты, находившиеся в составе компании, обвиняются в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.
– Вы кого-то узнали из гостей?
– Нет.
– Лично вы фрагменты конфликта видели?
– Видел девушку, которая на тот момент была в сильном опьянении, она просто разбивала тарелки, вставала на лавку. Я попросил ее культурно слезть, поэтому это мне запомнилось.
– Кто из компании выражался нецензурно?
– Сейчас я не вспомню.
– Кто-то проявлял агрессию?
– Я думаю, что агрессия была проявлена в моменте начала конфликта. Потому уже все кричали.
– Когда вы проводили компанию за указанный столик, кто-то там находился?
– Если и находилось, то 1-2 стола. Я точно не помню.
– С кем конкретно завязался конфликт?
– С Паком.
– Он лично знаком вам?
– Он часто ходит в наше заведение, поэтому знаком.
– Пак был один?
– Я не помню.
– Какие-то телесные повреждения заметили на участниках конфликта?
– Нет.
– Кто-то обращался за помощью?
– Нет.
– У Пака одежда была сухая?
– Не могу ответить.
– Кто-то кого-то обливал?
– Кто-то кого-то – да, но кто и кого – я не помню. Помню, что девушка это сделала, облила какого-то мужчину. Возможно, это было без какой-либо причины.
– Что она говорила?
– "Я сама разберусь что мне делать, не надо мне указывать".
– Кто-то вызывал полицию?
– Я не знаю.
– Кто-то обращался с такой просьбой?
– Ко мне – нет.
– Просьбу удалить съемку помните?
– Нет.
– Вас допрашивал следователь?
– Один раз.
– Когда следователь опрашивал, вы свои показания читали?
– Нет, он не просил.
– Какое-то давление следователь на вас оказывал? Читали показания?
– Нет, не читал. Все писалось при мне. (Александр Рогулев)
О всем конфликте официант сообщил следующее: его начала он не видел, только на видео при даче показаний, также не видел вторую, с участием Гайсина, официант не видел – только слышал крики.