"Пак часто ходит в наше заведение". Свидетель – о конфликте Кокорина и Мамаева с чиновником

Официант "Кофемании" Дмитрий Сорокин, который является свидетелем по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, на заседании Пресненского суда рассказал об инциденте в кафе. Напомним, футболисты, находившиеся в составе компании, обвиняются в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.

– Вы кого-то узнали из гостей?

– Нет.

– Лично вы фрагменты конфликта видели?

– Видел девушку, которая на тот момент была в сильном опьянении, она просто разбивала тарелки, вставала на лавку. Я попросил ее культурно слезть, поэтому это мне запомнилось.

– Кто из компании выражался нецензурно?

– Сейчас я не вспомню.

– Кто-то проявлял агрессию?

– Я думаю, что агрессия была проявлена в моменте начала конфликта. Потому уже все кричали.

– Когда вы проводили компанию за указанный столик, кто-то там находился?

– Если и находилось, то 1-2 стола. Я точно не помню.

– С кем конкретно завязался конфликт?

– С Паком.

– Он лично знаком вам?

– Он часто ходит в наше заведение, поэтому знаком.

– Пак был один?

– Я не помню.

– Какие-то телесные повреждения заметили на участниках конфликта?

– Нет.

– Кто-то обращался за помощью?

– Нет.

– У Пака одежда была сухая?

– Не могу ответить.

– Кто-то кого-то обливал?

– Кто-то кого-то – да, но кто и кого – я не помню. Помню, что девушка это сделала, облила какого-то мужчину. Возможно, это было без какой-либо причины.

– Что она говорила?

– "Я сама разберусь что мне делать, не надо мне указывать".

– Кто-то вызывал полицию?

– Я не знаю.

– Кто-то обращался с такой просьбой?

– Ко мне – нет.

– Просьбу удалить съемку помните?

– Нет.

– Вас допрашивал следователь?

– Один раз.

– Когда следователь опрашивал, вы свои показания читали?

– Нет, он не просил.

– Какое-то давление следователь на вас оказывал? Читали показания?

– Нет, не читал. Все писалось при мне. (Александр Рогулев)

О всем конфликте официант сообщил следующее: его начала он не видел, только на видео при даче показаний, также не видел вторую, с участием Гайсина, официант не видел – только слышал крики.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live