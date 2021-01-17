Пабло: «До перехода я изучал историю «Локомотива»

Новичок «Локомотива» Пабло заявил, что не боится конкуренции за место в основном составе.

— Твои главные конкуренты в «Локомотиве» — Чорлука и Мурило. Что знаешь о них?

— С Чорлукой я не знаком. Против Мурило играл в 2017 году, когда я выступал за «Коринтианс», а он — за «Крузейро». Что касается конкуренции, это абсолютно нормальная вещь, от которой в итоге выиграет команда. Конкуренция нужна, чтобы команда выполнила свои главные задачи. Они всегда должны быть максимальными: победа в чемпионате России и игра в Лиге чемпионов, — приводит слова защитника сайт «Локо».

— Но ты не мог не посмотреть на турнирную таблицу, когда переходил к нам. «Локомотиву» хватит оставшихся матчей, чтобы исправить ситуацию?

— До перехода я изучал историю «Локомотива». Это команда с большими традициями. «Локомотив» всегда борется за самые высокие места в чемпионате России. Нам еще предстоят сборы. Уверен, что после них мы исправим свое положение в таблице.

— У тебя во Франции осталась семья или ты одиночка?

— У меня жена, два сына. Семья осталась во Франции. Сейчас мы начнем заниматься подготовкой виз. Жена хочет поскорее выехать в Россию, чтобы посмотреть город и дом, где мы будем жить. Она хочет, чтобы к моему приезду все было готово. Уже очень скучаю по семье, особенно по сыновьям. Старшему пять лет, младшему всего 11 месяцев. Но зато ничего не будет отвлекать от работы. Хорошо подготовиться к сезону и увидеться с семьей — отличная мотивация.

Пабло уже присоединился к команде на сборе в испанской Марбелье.