«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз, ставка и коэффициент на матч РПЛ

«Локомотив» и «Краснодар» встретятся в 11-м туре РПЛ в субботу, 17 октября. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Перед 11-м туром московский клуб с 10 очками занимает 13-е место в чемпионате России, а «Краснодар» с 21 очком располагается на четвертой строчке. В предыдущих матчах РПЛ «Локомотив» победил «Факел» (5:0), а «Краснодар» уступил «Зениту» (2:3).

Мнения экспертов

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко

«На сегодняшний день «Краснодар» для меня выглядит сильнее и по составу, и по общему качеству игры. Думаю, гости воспользуются нестабильностью «Локомотива», хотя легко им точно не будет. Железнодорожники дома дадут бой, но «Краснодар» должен создавать больше и реализовывать свои моменты. Я бы отдал предпочтение победе «Краснодара» здесь», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Спортивный комментатор Константин Генич

«Пока еще «Локомотив» в поисках оптимальных сочетаний, взаимодействий. Так что «Краснодар» может вполне этим воспользоваться. Мой прогноз на матч — «победа «Краснодара», — цитирует Генича «РБ Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Краснодар»

Букмекеры считают фаворитом гостей. На основные исходы встречи представлены следующие коэффициенты:

Победа «Локомотива» — 4.00.

Ничья — 3.60.

Победа «Краснодара» — 1.93.

Коэффициенты могут измениться до начала игры.