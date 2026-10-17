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Локомотив — Краснодар: прогноз, ставка и коэффициент на матч РПЛ 17 октября 2026

«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз, ставка и коэффициент на матч РПЛ

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Георгий Джикия, игрок ФК «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» и «Краснодар» встретятся в 11-м туре РПЛ в субботу, 17 октября. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Перед 11-м туром московский клуб с 10 очками занимает 13-е место в чемпионате России, а «Краснодар» с 21 очком располагается на четвертой строчке. В предыдущих матчах РПЛ «Локомотив» победил «Факел» (5:0), а «Краснодар» уступил «Зениту» (2:3).

Мнения экспертов

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко

«На сегодняшний день «Краснодар» для меня выглядит сильнее и по составу, и по общему качеству игры. Думаю, гости воспользуются нестабильностью «Локомотива», хотя легко им точно не будет. Железнодорожники дома дадут бой, но «Краснодар» должен создавать больше и реализовывать свои моменты. Я бы отдал предпочтение победе «Краснодара» здесь», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Спортивный комментатор Константин Генич

«Пока еще «Локомотив» в поисках оптимальных сочетаний, взаимодействий. Так что «Краснодар» может вполне этим воспользоваться. Мой прогноз на матч — «победа «Краснодара», — цитирует Генича «РБ Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Краснодар»

Букмекеры считают фаворитом гостей. На основные исходы встречи представлены следующие коэффициенты:

  • Победа «Локомотива» — 4.00.
  • Ничья — 3.60.
  • Победа «Краснодара» — 1.93.

Коэффициенты могут измениться до начала игры.

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Роман Павлюченко
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Спартак

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