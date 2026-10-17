Гнапи рассказал, как новый тренер помог «Факелу» победить «Краснодар»

Нападающий «Факела» Аксель Гнапи связал победу над «Краснодаром» в Кубке России с изменениями в команде после смены тренера.

В интервью Metaratings форвард рассказал, что перед кубковой игрой футболисты провели внутренний разговор и постарались вместе изменить положение команды. По его словам, исполняющий обязанности главного тренера Алексей Ребко сумел подобрать слова, которые помогли мотивировать игроков.

«Факел» победил «Краснодар» на выезде 13 октября со счетом 2:0. Голы забили Абдула Багамаев и Максим Турищев. Ребко руководил командой после ухода Олега Василенко. Для воронежцев эта победа стала важным результатом на фоне неудачного начала чемпионата.

По итогам десяти туров РПЛ «Факел» набрал три очка и занимал последнее место. Следующим соперником клуба по календарю стали «Крылья Советов»: встреча была назначена на 17 октября в Самаре. Гнапи подчеркнул, что после успеха в Кубке России команде необходимо сосредоточиться на ближайшем матче чемпионата.