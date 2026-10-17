Губерниев — о матче «Локомотива» и «Краснодара»: «Будет игра на разрыв аорты»

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Локомотиву» нужно доказать, что очная победа над «Факелом» — не случайность. Тренеры испытываются на прочность, когда возникают паузы на сборные или межсезонье. Посмотрим, насколько у Галактионова получится собрать команду и обезвредить «Краснодар». «Быкам», наоборот, нужно доказать, что они являются фаворитами. Поэтому сегодня будет игра на разрыв аорты. Пусть победит сильнейший», — сказал Губерниев «СЭ».

После 10 туров «Локомотив» с 10 очками занимает 13-е место в таблице РПЛ. «Краснодар» идет четвертым, набрав 21 очко.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» пройдет в субботу, 17 октября, на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

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