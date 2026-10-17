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Дмитрий Губерниев: ожидания от матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар», во сколько начало, где играют

Губерниев — о матче «Локомотива» и «Краснодара»: «Будет игра на разрыв аорты»

Александр Абустин
корреспондент

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Локомотиву» нужно доказать, что очная победа над «Факелом» — не случайность. Тренеры испытываются на прочность, когда возникают паузы на сборные или межсезонье. Посмотрим, насколько у Галактионова получится собрать команду и обезвредить «Краснодар». «Быкам», наоборот, нужно доказать, что они являются фаворитами. Поэтому сегодня будет игра на разрыв аорты. Пусть победит сильнейший», — сказал Губерниев «СЭ».

После 10 туров «Локомотив» с 10 очками занимает 13-е место в таблице РПЛ. «Краснодар» идет четвертым, набрав 21 очко.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» пройдет в субботу, 17 октября, на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Ахмат

 8 1 3
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Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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