Газизов оценил старт махачкалинского «Динамо» на твердую четверку

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил выступление команды в первой трети сезона РПЛ. По его словам, клуб мог набрать больше очков.

В интервью Metaratings руководитель заявил, что ставит «Динамо» твердую четверку. Газизов пояснил, что учитывает не только место команды в таблице, но и качество игры, развитие футболистов и адаптацию новичков. Он также признал, что на некоторых отрезках команда недоработала.

После десяти туров махачкалинский клуб набрал 12 очков и занимал шестое место. Руководитель не назвал отдельную задачу на ближайшие встречи, но подчеркнул, что команда должна прибавлять в разных компонентах. Его оценка относится именно к старту чемпионата, а не ко всему сезону.

В 11-м туре календарь свел махачкалинцев с тольяттинским «Акроном»: домашняя встреча была назначена на 17 октября, 16.30 мск. Газизов не стал объяснять недобор очков одним конкретным эпизодом и назвал свою оценку комплексной.