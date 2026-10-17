Источник: «Локомотив» интересуется форвардом «Сан-Паулу» Сантаной

Московский «Локомотив» запросил информацию о нападающем «Сан-Паулу» Густаво Сантане, сообщает BolaVip.

По данным источника, помимо железнодорожников, интерес к 21-летнему бразильцу проявляют «Шахтер», «Бенфика» и кипрский «Пафос». Контакты с представителями Сантаны также были у клубов из MLS и чемпионата Катара. Пока речь идет только о запросах информации — официальных предложений о трансфере не поступало.

Сантана выступает за основную команду «Сан-Паулу» с 2026 года. За это время он провел 8 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1 миллион евро.

Никита Давыдов