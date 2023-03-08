Озбилиз: «Даже если Захарян или Сперцян проявят себя в сборной Армении, им все равно будет далеко до Мхитаряна»

Армянский футболист Арас Озбилиз ответил на вопрос, похож ли полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по манере игры на Генриха Мхитаряна, выступающего за «Интернационале».

«Похож ли полузащитник «Динамо» на Генриха Мхитаряна? Это сложный вопрос. Что Сперцян, что Захарян — даже если они проявят себя в сборной Армении, им все равно до Генриха будет далеко. Мхитарян такой один. Буду рад, если Арсен и Эдуард достигнут уровня легенды армянского футбола. Но Мхитарян пока еще играет: он показывал свой класс и до сих пор его демонстрирует. Должно пройти много лет, чтобы в Армении появился новый Генрих Мхитарян», — приводит Sport24 слова Озбилиза.

Ранее Озбилиз заявил, что хотел бы видеть 19-летнего Захаряна в сборной Армении.