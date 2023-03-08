Черчесов: «Другим клубам будет сложно догнать «Зенит», но питерцам нельзя расслабляться»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации в турнирной таблице чемпионата России.

— «Спартак» оступился дома с «Уралом», «Зенит» уверенно прошел «Пари НН» на «Газпром Арене» и довел отрыв от красно-белых до 8 очков. Судьба чемпионства решена окончательно?

— Я и раньше называл питерцев главными претендентами на золото, так что первый весенний тур мало что изменил в плане восприятия турнирной ситуации. Догнать такой «Зенит» очень сложно, однако коллектив не должен расслабляться. Мы вот тоже лидируем в своей лиге вроде бы с большим отрывом, но всякий раз повторяю ребятам, что каждый новый матч — это отдельная история, к которой надо готовиться с нуля. Не удивлюсь, если Семак говорит игрокам то же самое.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 18 туров с 45 очками. Ближайший преследователь «Спартак» отстает на 8 очков.