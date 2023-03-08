Семин поздравил футбольных болельщиц с 8 марта: «Пусть любимые команды всегда выигрывают»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил в комментарии для «СЭ» поздравил футбольных болельщиц с международным женским днем.

«Я бы пожелал болельщицам хорошего настроения на футбольных матчах. И пусть их любимые команды всегда выигрывают!», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее Семин оценил слова фигуристки Евгении Медведевой о том, что «Динамо» в ближайшие годы станет лидером российского футбола.