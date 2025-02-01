Овчинников рассказал о возможном возвращении Малкома в Россию

Бывший главный тренер ряда российских клубов Валерий Овчинников рассказал о возможном возвращении нападающего «Аль-Хиляля» Малкома в Россию.

«Малком просто заскучал по всему российскому — системе, обслуживанию, получению и отношению. В Саудовской Аравии к нему попроще относятся. Там и устои другие, не погусаришь, много запретов. Но в мусульманских понятиях запреты эти правильные. Бразильцы же из страны карнавалов. А тут песни и пляски закрыли. Думаю, в ночниках они любят посидеть. Машина у него тоже явно с водителем и не «Жигули». Его проблема, что он прыгнул в вагон для некурящих, а сигару держал очень длинную. Захотелось ему на новую родину — Россию.

Если у «Спартака» или ЦСКА есть определенные деньги, то они могут его приобрести. Наши лезут в любую драку, даже без денег полезут на всякий случай. Меня абсолютно не удивит, если Малком окажется в «Спартаке». Иностранцам все равно, кто платит. Главное, чтобы платили. Там, где он сейчас находится, теряется 80% жизни, к которой он привык. Питер и Москва — это совершенно другая жизнь. А жизнь у него высший класс», — заявил Овчинников Legalbet.ru.

Малком играл за «Зенит» с августа 2019 года по июль 2023-го. Бразильский футболист перешел в «Аль-Хилаль», сумма трансфера составила 60 миллионов евро.

За время, проведенное в петербургской команде, нападающий сыграл 109 матчей во всех турнирах, забил 42 мяча и отдал 24 результативные передачи.