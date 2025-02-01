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Кузьмичев оценил вероятность ухода из «Спартака» Медины

Камила Абдурахманова
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил вероятность ухода из красно-белого клуба полузащитника Хесуса Медины.

«Тот отрезок, который Медина провел при Станковиче, был неубедительный. Не совсем понятно, как его использовать. Тренер пробовал его и крайним нападающим, и опускать в зону десятого номера рядом с Барко, но целостного впечатления и качества было не видно. У Медины есть хорошая история, его можно продать за приемлемые деньги. Думаю, «Спартак» исходит из этого.

В России будет сложно найти вариант для Медины. Это не самый дешевый футболист. Скорее всего, они рассчитывают на европейский рынок. Можно ли вернуть его назад в ЦСКА? Маловероятно. Все-таки была история с уходом из клуба. ЦСКА в той ситуации ничего не мог, потому что у игрока была прописана сумма выкупа, которой «Спартак» воспользовался. Медина перешел в стан непримиримого соперника. Такое в ЦСКА будут помнить долго», — заявил Кузьмичев Legalbet.ru.

В июле 2023 года парагвайский футболист перешел из ЦСКА в «Спартак» за 6 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний Медина провел за «Спартак» 19 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи. Контракт футболиста с красно-белыми действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

Источник: Legalbet.ru
Владимир Кузьмичев
Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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