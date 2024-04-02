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Овчинников — о Семине: «Он живет жизнью своих ребят — участвовал во всех разводах и женитьбах»

Алина Савинова
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Бывший вратарь московских «Локомотива» и «Динамо» Сергей Овчинников рассказал о главных тренерских качествах Юрия Семина.

«Есть тренеры, ради которых футболисты играют в футбол. Юрий Павлович — один из таких людей. Он может влюбить в себя футболиста, и этот футболист будет отдавать все. Плюс-минус, все тренеры одинаковые, за сто лет ничего не изменилось. Но Юрий Павлович мог создать коллектив единомышленников и каждого интегрировать в этот коллектив так, чтоб он работал с полной самоотдачей. Он живет жизнью своих ребят. Он участвовал во всех разводах и женитьбах, всегда был готов даже посреди ночи встать и приехать на помощь. Он принял огромное участие в судьбе многих своих учеников, когда они уже закончили с футболом», — приводит «КП Спорт» слова Овчинникова.

Последней командой, которую тренировал Семин, был «Ростов». Также 76-летний специалист работал в «Локомотиве», «Анжи», московском и киевском «Динамо» и в других клубах. Железнодорожники под его руководством трижды становились чемпионами России.

Источник: КП Спорт
Футбол
Юрий Семин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
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Динамо – Спартак
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Джон Кордоба

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