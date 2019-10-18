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Отсутствие габаритного форварда в «Спартаке» — проблема? Отвечает Тедеско

14:25
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил, что отсутствие в «Спартаке» габаритного форварда не станет проблемой.

— Отсутствие габаритного форварда? — Я об этом говорил на первой пресс-конференции. Нам нужно адаптироваться к тому составу, что у нас есть, это наша работа, — сказал специалист на пресс-конференции. — Есть порядка 200 футбольных тактик. Все те дни, что я нахожусь здесь, ищу оптимальные варианты к ближайшим играм.

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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