Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил, что отсутствие в «Спартаке» габаритного форварда не станет проблемой.

— Отсутствие габаритного форварда? — Я об этом говорил на первой пресс-конференции. Нам нужно адаптироваться к тому составу, что у нас есть, это наша работа, — сказал специалист на пресс-конференции. — Есть порядка 200 футбольных тактик. Все те дни, что я нахожусь здесь, ищу оптимальные варианты к ближайшим играм.