Отпуск «Краснодара» продлится шесть дней

«Краснодар» в Twitter объявил, что команда ушла в отпуск. Он продлится всего шесть дней.

29 июля футболисты соберутся на базе и после необходимых медицинских процедур начнут подготовку к новому сезону. По предварительной информации, его старт намечен на 9 августа.

«Быки» ушли в короткий отпуск ?? Отдыхать команда будет всего 6 дней.



Уже 29 июля футболисты соберутся на базе и после необходимых медицинских процедур начнут подготовку к новому сезону. По предварительной информации, его старт намечен на 9 августа. pic.twitter.com/HKJ78zbfyK — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 23, 2020

«Краснодар» занял третье место в чемпионате России. Оно дает право команде попасть в квалификационную стадию Лиги чемпионов.