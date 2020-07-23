Отпуск «Краснодара» продлится шесть дней
11:53
«Краснодар» в Twitter объявил, что команда ушла в отпуск. Он продлится всего шесть дней.
29 июля футболисты соберутся на базе и после необходимых медицинских процедур начнут подготовку к новому сезону. По предварительной информации, его старт намечен на 9 августа.
«Краснодар» занял третье место в чемпионате России. Оно дает право команде попасть в квалификационную стадию Лиги чемпионов.
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