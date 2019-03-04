Отман Эль-Кабир: "Перед матчем со "Спартаком" у "Урала" хорошее положение"

Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир прокомментировал итоги 18-го тура РПЛ против "Зенита" (0:1) и поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Олимп-Кубка России со "Спартаком", сообщает официальный сайт екатеринбургской команды.

Первая встреча, которая проходила в Москве, завершилась вничью – 1:1.

– Отман, с чем связываешь проигрыш от "Зенита"?

– Это была высокого класса игра, которую показали обе команды. Но мы совершили ошибку перед перерывом, а соперник нас наказал. Обидное поражение, потому что во втором тайме у нас получалось справляться с атаками соперника, хорошо владели мячом. Ничья была бы закономерным результатом. Но если ты совершаешь ошибку, тебя наказывают. Вот поэтому мы проиграли.

– Что можешь сказать по поводу качества газона?

– Мы не ожидали, что поле будет идеальным в это время года. Оно одинаково для всех. Мы сами не сделали достаточно для победы. Просто если не создавать моменты – не сможешь выиграть.

– Несколько дней осталось до матча со "Спартаком". Будет ли эта игра сложнее, чем предыдущая?

– Каждая игра по-своему сложна, без разницы играешь ли ты с командой из нижней или верхней части турнирной таблицы. У нас есть шанс выиграть у любой команды, все зависит только от нас. Надо показать, все, на что мы способны. Тогда мы выйдем в следующий раунд. Перед матчем со "Спартаком" у нас хорошее положение, мы забили мяч в первой игре. Так что, как я уже сказал, все возможно, – цитирует Эль-Кабира пресс-служба "Урала".