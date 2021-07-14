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«Спартак» станет чемпионом, скриньте». Реакция болельщиков на разгром «Рубина»

14 июля 2021, 23:00
14 июля. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Рубин&quot;. Роман Зобнин забивает Юрию Дюпину. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 июля. Москва. &amp;quot;Спартак&amp;quot; - &amp;quot;Рубин&amp;quot;. Роман Зобнин забивает Юрию Дюпину. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Болельщики «Спартака» после разгромной победы красно-белых над «Рубином» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер похвалили команду и тренера Руя Виторию за игру.

Пользователи Instagram не скрывали положительных эмоций от увиденного в матче с казанцами. При этом также высказывались и альтернативные мнения:

Gabi Chivas: «Что твориццо то!»

Zubnajaschetka: «Спартак» станет чемпионом-2021/22, скриньте».

anastasia_berlizeva: «Такой «Спартак» мы любим».

x_firefly_xx: «Что вообще происходит? Руй Витория пока хорошую игру ставит... Посмотрим, что будет в ЛЧ и в сезоне».

katrin_trainer_nutritionist: «Крутые!»

askerkanametov: «Голы на любой вкус. Вперед, «Спартак».

Ferekese: «Ничего себе. А можно в чемпионате также и в ЛЧ?»

spartak_moscow1564: «Надеюсь, такая игра будет в ЛЧ».

Geschichtsforscher: «Спартак» опять всех громит в межсезонье. Очень плохая примета. Я уже со страхом жду начала сезона».

anar.ismailov.549436: «Спартак» хорош. Руй видно, что топ-тренер».

24 июля в первом туре сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ «Спартак» сыграет с «Рубином» в Казани.

 

Спартак — Рубин

 

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