«Спартак» станет чемпионом, скриньте». Реакция болельщиков на разгром «Рубина»
Болельщики «Спартака» после разгромной победы красно-белых над «Рубином» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер похвалили команду и тренера Руя Виторию за игру.
Пользователи Instagram не скрывали положительных эмоций от увиденного в матче с казанцами. При этом также высказывались и альтернативные мнения:
Gabi Chivas: «Что твориццо то!»
Zubnajaschetka: «Спартак» станет чемпионом-2021/22, скриньте».
anastasia_berlizeva: «Такой «Спартак» мы любим».
x_firefly_xx: «Что вообще происходит? Руй Витория пока хорошую игру ставит... Посмотрим, что будет в ЛЧ и в сезоне».
katrin_trainer_nutritionist: «Крутые!»
askerkanametov: «Голы на любой вкус. Вперед, «Спартак».
Ferekese: «Ничего себе. А можно в чемпионате также и в ЛЧ?»
spartak_moscow1564: «Надеюсь, такая игра будет в ЛЧ».
Geschichtsforscher: «Спартак» опять всех громит в межсезонье. Очень плохая примета. Я уже со страхом жду начала сезона».
anar.ismailov.549436: «Спартак» хорош. Руй видно, что топ-тренер».
24 июля в первом туре сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ «Спартак» сыграет с «Рубином» в Казани.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю