Бушманов: «Литвинов более перспективный игрок, чем Глебов»

Экс-защитник «Спартака» Евгений Бушманов ответил на вопрос, может ли пригодиться полузащитник «Ростова» Данил Глебов «Спартаку».

«На мой взгляд, в «Спартаке» есть футболисты, как минимум не слабее Глебова. Литвинов более перспективный игрок, чем Глебов. Не вижу смысла менять Руслана на Данила. Литвинов более разносторонний футболист», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

24 мая инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Спартак» готов предложить за 23-летнего футболиста 6-7 миллионов евро, а ростовчане хотят выручить от его продажи на 3 миллиона больше.

В текущем сезоне Глебов провел за «Ростов» 37 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 результативными передачами.