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Отец Кварацхелии пояснил свои слова о трансфере сына из России

20:20
Хвича Кварацхелия. Фото Мария Успенская
Хвича Кварацхелия. Фото Мария Успенская
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Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, заявил, что грузинские СМИ неправильно интерпретировали его слова о будущем сына.

Ранее, 19 мая, Sportall опубликовал интервью с Бадри Кварацхелией, в котором отец грузинского футболиста сообщил, что хавбек точно покинет казанскую команду летом.

«Моя мечта как отца — и, знаю, самого Хвичи и Мамуки — трансфер в большую команду в Европе. В этом направлении Мамука ведет работу. Вообще всеми делами Хвичи занимается именно агент — только он ведет переговоры. Подчеркиваю это, так как в последние время много разных слухов и разговоров. Мамука занимается карьерой сына с 12 лет.

Но нет никаких ультиматумов, Хвича не намерен уезжать из Казани как можно скорее и под любым предлогом. У Хвичи контракт с Рубином и он его уважает. Он рад, что пробился с командой в еврокубки. Я полностью доволен прогрессом сына в Рубине.

А мои слова грузинские медиа просто неправильно интерпретировали. Да, мы изначально хотели устроить Хвичу в Европу, но Россия — хороший трамплин для нас. Вижу это как бывший футболист. РПЛ подходит Хвиче. А главное — как сын изменился при Слуцком", — приводит слова Бадри Кварацхелии журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

В сезоне-2020/21 20-летний Хвича Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», на его счету 4 гола и 8 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/369

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы